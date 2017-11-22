В Петербурге пройдут испытания системы для снижения числа пробок

Тестирование проведут на улицах Шкапина и Маршала Говорова.

В среду, 4 ноября, официальный представитель Национальной технологической инициативы "Автонет" Ярослав Федосеев рассказал, что в Петербурге пройдут испытания платформы "Автодата". Об этом сообщил ТАСС.

Данная платформа собирает, обрабатывает и хранит автомобильные и транспортные данные. Если тестирование программы пройдет успешно, то через пару лет благодаря технологии количество пробок снизится на 15-20%. Также система поможет снизить число аварий на пешеходных переходах. Как именно это будет происходит, пока неясно.

Ранее мы писали, что в Петербурге установили еще 90 мобильных "Парконов".

Фото: Piter.TV