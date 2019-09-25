В Петербурге установили еще 90 мобильных "Парконов"

За первый день работы новая система контроля парковки выявила 1,5 тысячи нарушений.

По итогам работы первых установленных "Парконов", в Петербурге установили еще 90 таких мобильных систем. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Мобильная система начала работу в октябре. За первый день "Парконы" выявили 1,5 тысячи нарушений. Сообщается, что систему установили на бортах городского общественного транспорта. Она выявляет нарушения требований дорожных знаков "Остановка запрещена" с табличкой "Время действия", которые запрещают остановку или стоянку транспорта. "Парконы" установлены в 12 районах города.

Ранее мы писали, что петербуржцы потребовали включить парковку чиновников в центре города в зеленые насаждения.

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