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В первый же день работы "Парконы" выявили 1,5 нарушителей в Петербурге
Сегодня, 14:06
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nadezhda_sib

В первый же день работы "Парконы" выявили 1,5 нарушителей в Петербурге

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Мобильные комплексы служат помощниками сотрудникам ГИБДД.

Мобильные "Парконы" зафиксировали почти 1,5 нарушений парковки в разных районах Петербурга за один день. Оборудование находит водителей, которые нарушили требования дорожных знаков "Остановка запрещена", сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Первый день работы комплекса прошел 20-го октября. Городская автоматизированная система фиксации нарушений ПДД служит помощникам сотрудникам ГИБДД. В комитете напоминают, что за нарушение запрета на остановку грозит штраф в размере 3 тыс. рублей. Отмечается, что знаки установлены в тех местах, где проходит уборка городских улиц. В связи с этим водителей просят с пониманием относиться к принимаемым мерам. 

Впервые "Парконы" начали применяться в Калининском районе осенью 2019, сейчас их используют во всех районах города. 

Ранее автоэксперт оценил работу парконов на дорогах Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: остановка запрещена, парконы, пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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