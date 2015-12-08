Артисты петербургских оперных театров вошли в шорт-лист премии "Онегин"

На участие было подано 98 заявок подали 25 театральных коллективов со всей России.

В дни IX Петербургского международного культурного форума пройдет вручение Национальной оперной премии "Онегин". Оно состоится 11 ноября на сцене Михайловского театра.

На участие было подано 98 заявок подали 25 театральных коллективов со всей России. В конкурсе открыты восемь номинаций: "Дебют (женщины)", "Дебют (мужчины)", "Примадонна, "Мастер сцены", "Гость" (за участие в оперной постановке в качестве приглашенной звезды), "Роль второго плана", "Состав" (за совместимость и взаимодействие участников постановки на сцене), "Событие" (с подзаголовком "Традиции и современность").

В этом году на премию "Онегин" претендуют: опера финской женщины-композитора Кайи Саариахо "Любовь издалека", исполнительница главной женской партии в постановке "Кармен" Константина Богомолова Наталия Ляскова, тенор Сергей Кузьмин из Михайловского театра, московская прима Мария Макеева, "Свадьба Фигаро" из Нижнего Новгорода и многие другие деятели искусств.

Национальная оперная премия "Онегин" была создана в 2016 году для того, чтобы отмечать лучших певцов и лучшие премьеры года. За пять лет лауреатами премии стали более 50 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров.

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Фото: пресс-служба национальной оперной премии "Онегин"