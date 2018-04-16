В Петербурге впервые откроется выставка столярного мастерства WOOD WORKS

Необычную выставку организовали в Василеостровском районе, в лофте "Порт Севкабель".

В Северной столице пройдет выставка WOOD WORKS, посвященная новейшим образцам столярного искусства и дизайна. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщило издание "Петербургский Дневник". Экспозиция будет работать три дня, с 20 по 22 апреля.

Необычную выставку организовали в Василеостровском районе, в лофте "Порт Севкабель". На экспозиции будет представлена мебель в стилях модернизм, лофт, ар-деко и многих других направлениях. В изготовлении выставочной мебели дизайнеры делали упор на экологичность и индивидуальность. В рамках секции "Прототипы и разработки" свои работы представят молодые специалисты. Гости выставки смогут приобрести деревянную посуду для дома, игрушки и даже настольные игры.

WOOD WORKS существует с 2015 года. Однако в этом году выставку впервые откроют в Северной столице.

Фото: ВКонтакте.