В Петербурге пройдёт турнир по хоккею в валенках

К участию допускаются жители 2011-2015 года рождения.

В Красногвардейском районе 28 января пройдёт весёлый турнир по хоккею. В валенках на лёд выйдут дворовые команды, рассказали в районной администрации.

Как минимум, нужно устоять на ногах, как максимум – забить победный мяч. администрация Красногвардейского района

К участию допускаются жители 2011-2015 года рождения, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом. Игра состоится по адресу: Заневский, 53 (хоккейная коробка). Регистрация участников с 11:00, начало в 12:00. С собой нужно взять клюшки, валенки выдадут на месте.

Фото: ВКонтакте/ Пресс-сек Красногвардейского