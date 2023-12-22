  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пройдёт турнир по хоккею в валенках
Сегодня, 16:52
170
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пройдёт турнир по хоккею в валенках

0 0

К участию допускаются жители 2011-2015 года рождения.

В Красногвардейском районе 28 января пройдёт весёлый турнир по хоккею. В валенках на лёд выйдут дворовые команды, рассказали в районной администрации.

Как минимум, нужно устоять на ногах, как максимум – забить победный мяч.

администрация Красногвардейского района

К участию допускаются жители 2011-2015 года рождения, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом. Игра состоится по адресу: Заневский, 53 (хоккейная коробка). Регистрация участников с 11:00, начало в 12:00. С собой нужно взять клюшки, валенки выдадут на месте.

Фото: ВКонтакте/ Пресс-сек Красногвардейского

Теги: валенки, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии