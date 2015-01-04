В Петербурге пройдет турнир по флаинг диску с 9 по 11 сентября

Флаинг диск — командный вид спорта с летающим диском. Игра ведется двумя командами по семь человек на прямоугольном поле с голевыми зонами.

В Петербурге с 9 по 11 сентября пройдет турнир по флаинг диску Saint Petersburg Ultimate 2022. 20 команд соберутся на трех стадионах города, среди участников есть чемпионы России и мира, призеры европейских турниров.

Так, в воскресенье, 11 сентября, в 13:00 на центральном стадионе "Петровский" состоится матч сборной Петербурга против сборной Москвы. Вход на стадион бесплатный, но зрителям необходимо пройти регистрацию на сайте.

Программа 11 сентября

• 11:40 -13:00. Игры за третье место в мужском и женском дивизионах SPB Ultimate 2022

• 13:00 -14:20. Показательная встреча сборной команды Санкт-Петербурга против сборной команды Москвы

• 14:20 -15:40. Финал женского дивизиона SPB Ultimate

• 15:40 -17:00. Финал мужского дивизиона SPB Ultimate

Алтимат — командный вид спорта с летающим диском. Игра ведется двумя командами по семь человек на прямоугольном поле с голевыми зонами.

Флаинг диск — командный вид спорта с летающим диском. Игра ведется двумя командами по семь человек на прямоугольном поле с голевыми зонами.

Ранее российская теннисистка Самсонова вышла в четвертый круг US Open. Спортсменка выиграла в Нью-Йорке у сербки Александры Крунич.

Фото: прпедоставлено организатором