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В Петербурге пройдет турнир по флаинг диску с 9 по 11 сентября
Сегодня, 18:10
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В Петербурге пройдет турнир по флаинг диску с 9 по 11 сентября

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Флаинг диск — командный вид спорта с летающим диском. Игра ведется двумя командами по семь человек на прямоугольном поле с голевыми зонами. 

В Петербурге с 9 по 11 сентября пройдет турнир по флаинг диску Saint Petersburg Ultimate 2022. 20 команд соберутся на трех стадионах города, среди участников есть чемпионы России и мира, призеры европейских турниров. 

Так, в воскресенье, 11 сентября, в 13:00 на центральном стадионе "Петровский" состоится матч сборной Петербурга против сборной Москвы. Вход на стадион бесплатный, но зрителям необходимо пройти регистрацию на сайте. 

Программа 11 сентября
•    11:40 -13:00. Игры за третье место в мужском и женском дивизионах SPB Ultimate 2022
•    13:00 -14:20. Показательная встреча сборной команды Санкт-Петербурга против сборной команды Москвы
•    14:20 -15:40. Финал женского дивизиона SPB Ultimate
•    15:40 -17:00. Финал мужского дивизиона SPB Ultimate

Алтимат — командный вид спорта с летающим диском. Игра ведется двумя командами по семь человек на прямоугольном поле с голевыми зонами. 

Флаинг диск — командный вид спорта с летающим диском. Игра ведется двумя командами по семь человек на прямоугольном поле с голевыми зонами. 

Ранее российская теннисистка Самсонова вышла в четвертый круг US Open. Спортсменка выиграла в Нью-Йорке у сербки Александры Крунич.

Фото: прпедоставлено организатором

Теги: saint petersburg ultimate 2022, турнир, флаинг диск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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