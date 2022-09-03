Российская теннисистка Самсонова вышла в четвертый круг US Open

Спортсменка выиграла в Нью-Йорке у сербки Александры Крунич.

Российская представительница Людмила Самсонова обыграла в рамках третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) сербку Александру Крунич. Игра завершилась с результатом. 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой. Следующей оппоненткой спортсменки станет австралийская теннисистка Айла Томлянович.

В настоящее время Людмиле Самсоновой 23 года. Девушка находится на 35 позиции в мировом рейтинге от Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка завоевала три титула под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема выход в четвертый этап соревнований является лучшим для нее результатом. В составе сборной РФ в 2021 году россиянка получила Кубок Билли Джин Кинг.

Напомним, что Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Данное международное состязание является завершающим событием в сезоне серии турниров Большого шлема. Все матчи проводятся на покрытии "хард". Финальные сражения запланированы на 11 сентября. Общий призовой фонд тунира составит 60 миллионов долларов. Действующей победительницей US Open является британка Эмма Радукану. В текущем розыгрыше она вылетела еще в первом круге.

Людмила Самсонова вышла в третий круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

