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В Северной столице пройдет музыкальный фестиваль "Дворцовая Ассамблея"
4 января, 16:40
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alexandra08

В Северной столице пройдет музыкальный фестиваль "Дворцовая Ассамблея"

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Произведения А. Пьяцоллы, А. Петрова, А. Зацепина и попурри из мелодий популярных кинокартин исполнит Фестивальный оркестр Петербурга.

В музее связи имени Попова 7 января откроется музыкальный фестиваль "Дворцовая Ассамблея". Об этом 4 января сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Произведения А. Пьяцоллы, А. Петрова, А. Зацепина и попурри из мелодий популярных кинокартин исполнит Фестивальный оркестр Петербурга. Дирижерами выступят Павел Опаровский, Оксана Швайка и Евгений Южин.

Начало -  в 18:00.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пройдет фестиваль "Рождественская звезда".

Фото: ВК / "Муз. фест. Дворцовая Ассамблея".

Теги: астор пьяцолла, дворцовая ассамблея, музей связи имени попова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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