В Северной столице пройдет музыкальный фестиваль "Дворцовая Ассамблея"

Произведения А. Пьяцоллы, А. Петрова, А. Зацепина и попурри из мелодий популярных кинокартин исполнит Фестивальный оркестр Петербурга.

В музее связи имени Попова 7 января откроется музыкальный фестиваль "Дворцовая Ассамблея". Об этом 4 января сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Произведения А. Пьяцоллы, А. Петрова, А. Зацепина и попурри из мелодий популярных кинокартин исполнит Фестивальный оркестр Петербурга. Дирижерами выступят Павел Опаровский, Оксана Швайка и Евгений Южин.

Начало - в 18:00.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пройдет фестиваль "Рождественская звезда".

Фото: ВК / "Муз. фест. Дворцовая Ассамблея".