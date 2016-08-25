Концерт "Времена года в Буэнос-Айресе Астора Пьяццоллы и другое..."

Гость вечера Григорий Воскобойник.

Лауреат международного конкурса "Пушкин-квартет" представит в Петербурге программу "Времена года в Буэнос-Айресе Астора Пьяццоллы и другое...". В числе тех композиций, которые музыканты исполнят на сцене, будут "Лето" ("Verano porteno"), "Зима" ("Invierno porteno"), "Осень" ("Otono porteno") и "Весна" ("Primavera porteno"). Именно в таком порядке композитор написал свои произведения, в таком они и прозвучат перед зрителями.

В составе квартета: Элина Друх (скрипка), Сандра Патрикеева (скрипка), Татьяна Комиссарова (альт), Татьяна Тутынина (виолончель). Гостем этого вечера будет Григорий Воскобойник.

Концерт погрузит слушателей в неповторимую атмосферу Латинской Америки. Зажигательные ритмы танго не смогут оставить никого равнодушными.

Когда: 8 февраля в 19:00.

Адрес: набережная реки Мойки, 20.

Фото: организаторы