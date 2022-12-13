В Центральном музее связи имени Попова открылась интерактивная выставка "Игротека"

На выставке посетители узнают о развитии игровых приставок.

В Петербурге открылась интерактивная выставка "Игротека". Проект запустили в Центральном музее связи имени Попова. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

На выставке посетители узнают о развитии игровых приставок. Сотрудники музея собрали коллекцию из восьми устройств. Каждый экспонат можно потрогать и даже опробовать.

Выставка работает до 2 апреля.

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Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга