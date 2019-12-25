В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ

На следующей неделе во всех районах Петербурга будут закрашивать незаконную рекламу психоактивных веществ. В акции примут около 100 волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города.
Ежедневно волонтеры Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ" проводят мониторинг городского пространства. С начала первой акции, которая прошла в апреле 2019-го года, было закрашено более 600 надписей. Вместо них на месте появился символ движения ― синяя птица.
Мероприятие пройдет 27-го августа.
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Фото: пресс-служба ГАТИ
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