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В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ
Сегодня, 13:29
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nadezhda_sib

В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ

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Такие акции проводятся с апреля 2019-го года.

На следующей неделе во всех районах Петербурга будут закрашивать незаконную рекламу психоактивных веществ. В акции примут около 100 волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города.

Ежедневно волонтеры Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ" проводят мониторинг городского пространства. С начала первой акции, которая прошла в апреле 2019-го года, было закрашено более 600 надписей. Вместо них на месте появился символ движения ― синяя птица. 

Мероприятие пройдет 27-го августа. 

Ранее стали известны самые грязные фасады Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГАТИ

 

 

Теги: волонтер, незаконная реклама, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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