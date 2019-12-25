Стали известны самые грязные фасады Петербурга

Об этом стало известно в рамках "Недели чистоты".

В четверг, 29 июля, эксперты в рамках проекта "Неделя чистоты" провели проверку вместе с руководством государственной административно-технической инспекции и нашли самые грязные фасады города.

В этот раз в плохом смысле отличились дома на улице Восстания, Лиговском проспекте, 8-й Советской улице, в переулках Щербакова и Ульяны Громовой. Об этом сообщили "Невские Новости".

Эксперты также обнаружили около 300 нарушений. Отмечается, что отмыли территорию сада Сан-Галли (Лиговский, 60), а также дома №48/А, 105/А, 29/А. С фасада дома №11 по улице Восстания отмывали рисунки и надписи. Отмыли также дом №7/А в переулке Щербакова и дом №3/Б в переулке Ульяны Громовой. Помимо этого рейд прошел на 8-й Советской улице, 37-39/А.

Ранее мы писали, что ГАТИ начала рейды в "Неделю чистоты". Уже обнаружено более 150 нарушений.

Фото: пресс-служба ГАТИ