ГАТИ начала рейды в "Неделю чистоты". Уже обнаружено более 150 нарушений

Речь идет о разрисованных фасадах и рекламных конструкциях, а также объектах торговли.

Государственная административно-техническая инспекция начала мониторинг содержания фасадов нежилых зданий и других объектов в рамках "Недели чистоты" в Центральном районе. На данный момент ведомство выявило уже 164 нарушения.

Особое внимание уделяется надписям и рисункам, которые носят оскорбительный характер, призывают к экстремистской деятельности и рекламируют противоправные товары и услуги.

Свой вклад также вносят горожане. Они сообщают о местах, которые следует проверить. На данный момент поступило более 20 обращений. Инспекция возбудила дела об административных правонарушениях.

За неисполнение обязанности по очистке и помывке фасадов зданий предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Производить очистку должны владельцы нежилых зданий.

"Неделя чистоты" продлится до 2 августа.

Фото: пресс-служба ГАТИ