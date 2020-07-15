Объявлен соответствующий тендер с максимальной ценой контракта в 278,2 миллиона рублей.

В Петербурге пройдет капремонт еще одного дома Кондратьевского жилмассива в Калининском районе. Как сообщило в четверг Delovoe.tv, объявлен тендер на капитальный ремонт еще одного корпуса (Кондратьевский проспект, дом 40, корпус 10). Соответствующую закупку разместило АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья". По итогам конкурса предполагается определить девелопера, который возьмет на себя реализацию этого проекта.

На него ассигновано 278,2 миллиона рублей.

Планируется, что капремонт завершат до 20 декабря следующего, 2022 года.

"Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, капитальный ремонт и реставрации квартир с перепланировкой, капитальный ремонт общего домового имущества в части приспособления для современного использования жилого дома", - говорится в документации этой закупки.

Почти все в возведенных почти век тому назад жилых домах, будет переделано. Квартиры намечено подготовить, можно сказать, почти "под ключ".

Кондратьевский жилмассив появился в Ленинграде в 1929-1931 годах. Был возведен для рабочих Выборгской стороны. Представляет собой характерный памятник модного в то время конструктивизма. Является объектом культурного наследия регионального значения.

Десять лет назад корпуса были признаны аварийными, их расселили.

Дома реконструируют по программе "Молодежи - доступное жилье". Ремонт осуществляет ее оператор - АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья".

Ранее, в конце января, Смольный сообщал: первую очередь планируется ввести в строй в 2022 году. По словам губернатора Александра Беглова, после реконструкции Кондратьевский жилмассив получит новую жизнь. "Сейчас он в удручающем состоянии", - признал тогда губернатор. После ремонта здесь будет около 600 квартир для молодых семей

Квартиры в обновленных домах предоставят семьям или одиноким в возрасте до 35 лет, состоящим на учете нуждающихся в оказании содействия в улучшении жил условий. В рамках целевой программы они смогут купить жилье по льготной цене и в беспроцентную рассрочку на десять лет.

Заявки от компаний, желающих провести работы, принимают до 23 июля.

Ранее, в мае, Piter.tv сообщало о тендере на ремонт корпуса номер 1 Кондратьевского массива.

Фото: gov.spb.ru