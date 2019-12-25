В Петербурге объявлен тендер на капремонт еще одного дома Кондратьевского жилмассива

Здания массива реконструируют по программе "Молодежи - доступное жилье".

В Петербурге пройдет капитальный ремонт еще одного дома Кондратьевского жилищного массива (Кондратьевский пр., д.40, корп. 1). Как сообщило во вторник Delovoe.tv, АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" разместило соответствующую закупку. По итогам ее конкурса предполагается найти подрядчика, который осуществит этот проект.

На него ассигновано около 302 миллионов рублей. Капремонт дома должен быть завершен не позднее 20 декабря 2022 года.

"Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, капитальный ремонт и реставрации квартир с перепланировкой", - отмечается в документации закупки.

Согласно этой документации, почти все в возведенных почти век тому назад жилых домах, будет переделано. Квартиры намечено подготовить, можно сказать, почти "под ключ".

Кондратьевский жилмассив появился в Ленинграде в 1929-1931 годах. Был возведен для рабочих Выборгской стороны. Представляет собой характерный памятник модного в то время конструктивизма. Является объектом культурного наследия регионального значения.

Десять лет назад корпуса были признаны аварийными, их расселили.

Дома реконструируют по программе "Молодежи - доступное жилье". Ремонт осуществляет ее оператор – АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья".

Ранее, в конце января, Смольный сообщал: первую очередь планируется ввести в строй в 2022 году. По словам губернатора Александра Беглова, после реконструкции Кондратьевский жилмассив получит новую жизнь. "Сейчас он в удручающем состоянии", - признал тогда губернатор. После ремонта здесь будет около 600 квартир для молодых семей

Квартиры в обновленных домах предоставят семьям или одиноким в возрасте до 35 лет, состоящим на учете нуждающихся в оказании содействия в улучшении жил условий. В рамках целевой программы они смогут купить жилье по льготной цене и в беспроцентную рассрочку на десять лет.

Заявки от компаний, желающих осуществить проект, принимают до 10 июня.

Ранее Piter.tv сообщало о тендерах на капитальный ремонт еще двух зданий этого массива.

Фото: gov.spb.ru