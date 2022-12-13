В Петербурге пройдет детский фестиваль "Естественно"

Детям предлагают провести опыты, пообщаться со специалистами из разных научных областей и принять участие в мастер-классах.

В понедельник, 17 апреля, в Петербурге стартует детский фестиваль наук "Естественно". Об этом сообщили в комитете по культуре города.

Детям предлагают провести опыты, пообщаться со специалистами из разных научных областей и принять участие в мастер-классах.

Фестиваль пройдёт в библиотеках города на Неве и в других пространствах. Посещение мероприятий бесплатно, но на некоторые события необходима регистрация.

В понедельник детям предлагают побывать на мастер-классе "Карта сокровищ", принять участие в квесте "Выход в космос разрешаю", поспорить в открытой беседе "Зачем изучать космос".

Фестиваль стартует 17 апреля, а завершится 23 апреля. Более подробная программа проекта тут.

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Фото: Правительство Санкт-Петербурга