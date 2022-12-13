В Ленинградском зоопарке сегодня пройдет "День денег"

Посетители узнают, какие животные стали символами на монетах разных стран мира.

Сегодня, 16 апреля, в Ленинградском зоопарке можно принять участие в программе "День денег". Проект создали совместно с Музеем истории денег. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители узнают, какие животные стали символами на монетах разных стран мира. Также горожанам расскажут, как звери связаны с культурой и историей народов. Не обойдется программа и без интерактива. Для гостей подготовили загадки и увлекательные задания, которые помогут усвоить новый материал.

Распорядок дня:

12:00-16:00 – Познавательная площадка "Животный мир нумизматики" совместно с выставочным комплексом "Музей истории денег" (1 и 2 этажи павильона "Экзотариум");

12:00-16:00 – Исследовательский квест "Орёл и кошка" (1 этаж павильона "Экзотариум");

15:00 – Лекция с демонстрацией животных, лектор Васильев Д.Ю.

(зал лектория). Ленинградский зоопарк

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Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк