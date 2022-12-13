В Ленинградском зоопарке рассказали, зачем черепахи закапываются в песке на ночь

Среднеазиатские черепахи живут в помещениях "Экзотариума".

Самец шпороносной черепахи Базилик из Ленинградского зоопарка активно роет подкопы в песке. Сотрудники учреждения рассказали в своей группе, зачем так делают сухопутные рептилии.

Черепахи и другие рептилии, которые живут на суше, на ночь закапываются в песке, чтобы сохранять тепло. Это очень важно для хладнокровных пресмыкающихся.

В природе, когда становится слишком слишком холодно или слишком жарко, черепахи впадают в спячку. Для этого им тоже приходится копать нору. А самки черепах откладывают яйца в маленьких ямках, которые они вырыли. Поэтому детеныши рептилии вылезают из песка.

Среднеазиатские черепахи живут у нас во внутренних помещениях "Экзотариума". Ленинградский зоопарк

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Видео: Телеграм / Ленинградский зоопарк