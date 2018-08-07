В Петербурге 18 сентября состоится благотворительный велопробег "Дети ждут"

Участие в велопробеге платное – 500 рублей. Все средства будут направлены на поддержку работы проектов фонда “Дети ждут”.

В субботу, 18 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга состоится велопробег в поддержку благотворительного фонда "Дети ждут". Об этом Piter.tv сообщили организаторы мероприятия.

Участников ждет дистанция в 7 километров. Велопробег начнется в 11:00 от торгово-развлекательного центра "Охта Молл", пройдет по территории района и завершится в Малом Ильинском саду. Кроме того, организаторы подготовили для участников насыщенную программу: представление от артистов Упсала-Цирка (12:15), зумба-зарядка (12:30), интерактивная викторина (12:45), выступление артистов уличного театра СоЛу (13:00). Мероприятие завершится в 14:00.

Сбор участников: ТРЦ "Охта молл" (Брантовская дорога, 3) в 10:45. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте – велопробег.дети-ждут.рф.

Фото: велопробег.дети-ждут.рф