В Петербурге пройдет акция "РазДельный Сбор"

Временные пункты приема вторсырья будут работать в субботу, 6 июля.

В субботу, 6 июля в Петербурге состоится очередная экологическая акция "РазДельный Сбор". В 14 районах города будут работать временные пункты приема отходов для последующей переработки. Акция пройдет при содействии комитета по благоустройству Петербурга, сообщил пресс-центр городской администрации.

На акции волонтеры расскажут об особенностях маркировок и видах вторичного сырья. Узнать время проведения и адреса можно в официальной ВК-группе.

В аналогичной июньской акции приняли участие 8378 человек. На переработку отправили 2 тонны макулатуры, 1659 мешков пластика, 1090 мешков пленки и более 3000 мешков других отходов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на стройплощадке на проспекте Ветеранов горел пенопласт.

Фото: пресс-центр городской администрации; экологическое движение "РазДельный Сбор" / ВКонтакте