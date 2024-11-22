В Петербурге пройдет XV международный юридический форум

Юридические лидеры мира соберутся в Петербурге на крупнейший форум в июне 2026 года.

XV Петербургский международный юридический форум пройдет с 24 по 26 июня 2026 года и соберет экспертов из разных стран для обмена опытом и обсуждения развития международного права. Об этом сообщает Минюст РФ.

Организационный комитет утвердил даты проведения форума — с 24 по 26 июня 2026 года. Мероприятие станет уже пятнадцатым по счёту Петербургским международным юридическим форумом. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко отметил, что форум с каждым годом увеличивает масштаб и географию участников. В прошлом году мероприятие собрало более 5,6 тыс. специалистов из 80 стран, включая Россию.

Форум предназначен для обмена знаниями и опытом между юристами разных государств, обсуждения актуальных вопросов международного и национального права, а также укрепления позиций российской правовой системы на мировой арене.

Ранее петербургский газовый форум соберет более 110 мероприятий на трех площадках.

Фото: пресс-служба Минюста РФ