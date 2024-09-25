Петербургский газовый форум соберет более 110 мероприятий на трех площадках

С 7 октября в Санкт-Петербурге стартует Петербургский международный газовый форум.

С 7 октября в Санкт-Петербурге стартует Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2025), включающий более 110 мероприятий, среди которых конференции, круглые столы и семинары-совещания. Об этом сообщают организаторы.

Форум пройдет на трех площадках: конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", отеле Hilton St. Petersburg Expoforum и новом деловом пространстве "Лахта Центр". Программа охватывает темы геологоразведки, добычи и транспортировки газа, газораспределения, газопотребления, подземного хранения, технологий переработки и продуктов природного газа.

Особое внимание будет уделено международному сотрудничеству со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки, вопросам устойчивого развития, технологического суверенитета, цифровой трансформации и автоматизации отрасли. Впервые в программу включена Стратегическая сессия по освоению континентального шельфа, где обсудят шельфовые проекты и вызовы морской добычи.

В рамках форума также пройдет Молодежный день — встречи студентов профильных вузов с руководителями нефтегазовых корпораций, а также конкурс "Нефть и Газ 5.0" для выявления эффективных цифровых проектов предприятий. В 2024 году ПМГФ собрал более 34 тыс. участников из 54 стран.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил лидеров СНГ на неформальный саммит в Петербурге в декабре.

Фото: сайт ПМГФ-2025

