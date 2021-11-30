В Петербурге пройдет Всероссийский день ходьбы 1 октября

1 октября в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийский день ходьбы. Участники преодолеют 5 км в одном из самых живописных и любимых петербуржцами мест – Приморском парке Победы.

Абсолютной чемпионкой среди женщин прошлогодних соревнований стала мастер спорта по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата мира по скандинавской ходьбе Надежда Мосеева. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Скандинавская ходьба стала для Надежды не только способом дохода, но и самовыражения. Она начала заниматься этим видом спорта более десяти лет назад, когда предложили работу инструктором в Центре физической культуры, спорта и здоровья.

Всероссийский день ходьбы – это праздник для всех любителей этого вида спорта. На нем можно выбрать любой вид ходьбы, который больше нравится. Никто не будет дисквалифицировать человека, если он пройдется обычным прогулочным шагом. Однако судьи будут следить за правильной техникой и амплитудой движений.

Для большинства людей скандинавская ходьба - это здоровый образ жизни и возможность провести время на свежем воздухе в приятной компании.

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