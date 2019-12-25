В Петербурге пройдет V Национальная оперная премия "Онегин"

В торжественной церемонии вручения премии мальтийский оперный певец Джозеф Каллея.

В пятницу, 13 ноября, в Михайловском театре в пятый раз вручат Национальную оперную премию "Онегин". Кроме того, как сообщают организаторы, на премии будет присутствовать мальтийский оперный певец Джозеф Каллея.

Напомним, что Джозеф Каллея является одним из лауреатом престижных конкурсов, автором шести сольных дисков и одним из самых востребованных певцов мировой оперной сцены. Сообщается, что в Михайловском театре Джозеф Каллея получит статуэтку Онегина во внеконкурсной номинации "От России с любовью".

Отмечается, что всего в этом году организаторы премии получили 94 заявки из разных регионов страны.

Ранее мы писали, что в ТЮЗе назвали победителей театральной премии "Золотой софит".

Фото: vk.com/oneginaward