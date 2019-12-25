В Петербурге пройдет вручение национальной оперной премии "Онегин"

Награждение пройдет 11 ноября.

В дни IX Петербургского международного культурного форума пройдет вручение Национальной оперной премии "Онегин". Оно состоится 11 ноября на сцене Михайловского театра, сообщил ТАСС.

На участие было подано 98 заявок из 36 оперных театров России. В этот раз заявку также подал театр из Карелии. Отмечается, что оперная певица Хибла Герзмава выступит на Новой сцене Мариинского театра 26 ноября.

Напомним, Национальная оперная премия "Онегин" была создана в 2016 году для того, чтобы отмечать лучших певцов и лучшие премьеры года.

Ранее мы писали, что в 2022 году начнется реконструкция здания театра "Мюзик-Холл".

Фото: Михайловский театр / Вконтакте