В 2022 году начнется реконструкция здания театра "Мюзик-Холл"

Реконструкция займет три года.

В следующем году начнется реконструкция исторического здания петербургского театра "Мюзик-Холл" в Александровском парке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму "Развитие сферы культуры в Санкт‑Петербурге", благодаря которому реконструкция будет вестись за счет городского бюджета.

На сегодня фасад здания бывшего Народного дома императора Николая II, где размещается театр "Мюзик-Холл", требует ремонта. Изношены кровля и водосточная система. Также власти намерены обновить театральные залы и гостевые зоны. Кроме того, театр хотят адаптировать для маломобильных граждан.

Реконструкция займет три года. Она обойдется городу в 4,5 млрд рублей. В период 2022-2024 годов на эти цели будет ежегодно выделяться 1,5 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге началась реконструкция консерватории Римского-Корсакова.

Фото: wikipedia.org