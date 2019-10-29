В ТЮЗе назвали победителей театральной премии "Золотой софит"

Премия вручается с 1995-го года.

В понедельник, 26 октября, в Петербурге состоялось вручение лауреатов театральной премии "Золотой софит". Торжественная церемония прошла в Театре юного зрителя имени А.А.Брянцева. Награда вручалась по 23 номинациям.

Лучшей женской ролью члены номинационного совета признали роль Марии Васильевны, бабушки в спектакле "Как живется-можется" в Театр Комедии имени Н. П. Акимова. Ее исполняет актриса Ирина Цветкова. Лучшей мужской ролью — роль Сирано в спектакле "Сирано де Бержерак" в постановке Александра Баргмана в Театре "Мастерская". Отметим, что этот спектакль также был выбран в номинациях "Лучшая работа режиссера" и "Лучший спектакль на большой сцене".

Лучшим спектаклем среди негосударственных театров стал "Диджей Павел" в Театр Post, а среди театров кукол — "Домашние монстры" театра "Karlsson Haus".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что премию "Ясная поляна" получил Евгений Чижов за роман "Собиратель рая".

Фото: пресс-служба администрации Петербурга