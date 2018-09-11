Премия за номинацию "Иностранная литература" отдана британке Патрисии Данкер.

Премию "Ясная поляна" получил Евгений Чижов за роман "Собиратель рая". Торжественная церемония состоялась в Большом театре в Москве вечером 23 октября. Известно, что автор получил награду за номинацию "Современная русская проза". Он создал произведение, рассказывающее об обитателях блошиного рынка.

Члены жюри премии прочитывают более 30 произведений в каждой номинации в длинном списке, в короткий список попадают самые достойные Владимир Толстой, председатель жюри премии

Напомним, что в 2020 году призовой фонд в данной номинации составил три миллиона рублей. Евгений Чижов заметил, что не ожидал, что получит приз. Он добавил, что несмотря на это он знал, что создал хороший роман о людях, которых не пускают в приличное общество.

В категории "Иностранная литература" победила британская писательница Патрисия Данкер с произведением "Джеймс Миранда Барри". В книге рассказывается о докторе, которая на самом деле была женщиной, но всю жизнь притворялась мужчиной.

Оппозиция Белоруссии стала победителем премии Сахарова.

Видео: YT / Ясная Полянка