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ВС России сбили Ми-8 ВВС Украины в районе Ясной Поляны Запорожской области

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации боеприпасов РСЗО и дронов на СВО.

Вооруженные силы России сбили боевой самолет Ми-8 Военно-воздушных Украины в районе Ясной Поляны, находящейся в Запорожской области. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 12 ноября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что силами отечественной противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции также ВС РФ ликвидировали шесть украинских беспилотников. Дроны находились в районах Новой Тарасовки Харьковской области, Петровском, Кирилловке (ДНР), а также Чистополья Запорожья. Поражены три боевых снаряда от реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS и местной "Ольхи".

ВС России подавили в Харьковской области батарею американских гаубиц М777.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: ввс украины, вкс россии, всу, запорожская область, запорожье, игорь конашенков, ми-8, минобороны, ясная поляна
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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