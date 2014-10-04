Игорь Конашенков рассказал о ликвидации боеприпасов РСЗО и дронов на СВО.

Вооруженные силы России сбили боевой самолет Ми-8 Военно-воздушных Украины в районе Ясной Поляны, находящейся в Запорожской области. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 12 ноября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что силами отечественной противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции также ВС РФ ликвидировали шесть украинских беспилотников. Дроны находились в районах Новой Тарасовки Харьковской области, Петровском, Кирилловке (ДНР), а также Чистополья Запорожья. Поражены три боевых снаряда от реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS и местной "Ольхи".

ВС России подавили в Харьковской области батарею американских гаубиц М777.

Фото и видео: Минобороны России