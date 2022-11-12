ВС России подавили в Харьковской области батарею американских гаубиц М777

Игорь Конашенков оценил успехи ВС РФ вблизи Кругляковки.

Вооруженные силы России подавили в Харьковской области артиллерийскую батарею американских гаубиц М777. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 12 ноября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что нападение со стороны ВСУ произошло в районе местного населенного пункта Кругляковка.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Фото и видео: Минобороны России