  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:25
138
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС России подавили в Харьковской области батарею американских гаубиц М777

0 0

Игорь Конашенков оценил успехи ВС РФ вблизи Кругляковки.

Вооруженные силы России подавили в Харьковской области артиллерийскую батарею американских гаубиц М777. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 12 ноября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что нападение со стороны ВСУ произошло в районе местного населенного пункта Кругляковка.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, гаубицы сша m777, игорь конашенков, кругляковка, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии