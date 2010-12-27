Россия и Казахстан укрепят свои торгово-экономические отношения на форуме в Петербурге

Встреча состоится 13 ноября на площадке Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Во вторник, 13 ноября, на площадке Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты состоится торгово-экономическая миссия Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по внешним связям.

В состав делегации войдут представители таких сфер, как производство продуктов питания, стройматериалов, электрооборудования, химпромышленности, фармацевтики и легкой промышленности. Во главе будет зампред правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аханова С.М. Главная цель мероприятия — расширение межрегионального торгово-экономического сотрудничества между Петербургом и Республикой Казахстан.

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