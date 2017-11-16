Мацуев выступит на Петербургском культурном форуме за 2,19 млн рублей

Известный пианист сыграет Второй концерт для фортепиано с оркестром до минор композитора Сергея Рахманинова.

На VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме сыграет всемирно известный пианист Денис Мацуев. Он исполнит Второй концерт для фортепиано с оркестром до минор композитора Сергея Рахманинова. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Выступление состоится 17 ноября в Государственной академической капелле Северной столицы. Концерт пройдет под эгидой Иркутской областной филармонии, которая заплатит за шоу 2,19 миллиона рублей.

Напомним, Международный культурный форум пройдет в Петербурге с 15 по 17 ноября.

Ранее мы писали, что Денис Мацуев с Михаилом Боярским чуть не сорвали голос на стадионе во время матча России с Египтом.

Фото: Kremlin.ru