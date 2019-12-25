Денис Мацуев выступит в Московской филармонии в режиме онлайн

Артист исполнит фортепьянный цикл П. И. Чайковского "Времена года".

Народный артист России Денис Мацуев даст целую серию концертов в режиме онлайн. Первая прямая трансляция в разрешениях Full HD и 4K состоится 20 марта в 19:00. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Концерты Мацуева из специальной серии "Домашний сезон" будут транслироваться на сайте Московской филармонии, портале "Культура.РФ", а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", на платформе "Яндекс.Эфир" и др. Артист исполнит фортепьянный цикл П. И. Чайковского "Времена года".

Проект "Домашний сезон" призван стать актом солидарности, любви к музыке и публике в период пандемии коронавируса. Программа была создана за очень короткое время и продолжает формироваться. В Минкульте рассказали, что все музыканты будут выступать без гонорара. Концертная программа расписана вплоть до 10 апреля.

Напомним, Министерство Культуры РФ ввело временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и других культурно-массовых мероприятий. Причиной стала неблагоприятная ситуация в стране и в мире в связи с распространением коронавируса.

Ранее мы писали, что с 12 марта отменили более 400 мероприятий в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Денис Мацуев