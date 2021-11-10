В Петербурге пройдет Мотосаммит-2021

Форум посвящен вопросам развития мототуризма, мотоспорта и мотодвижения в России и за рубежом.

В Петербурге, на Лермонтовском проспекте, 43\1, два дня – 12 и 13 ноября – будет проходить международный форум "Мотосаммит-2021". Участникам придется предъявить QR-код о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Следить за форумом можно через онлайн-трансляцию на официальном сайте проекта. Там же опубликуют запись трансляции. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

По словам председателя оргкомитета форума, вице-президента Ассоциации мотоциклистов Санкт-Петербурга Михаила Некрасова, мототуризм является наиболее перспективным направлением развития туризма. Он добавил, что форум позволит привлечь внимание общества, власти и бизнеса к перспективным направлениям мототуризма.

Специалисты будут обсуждать восстановление туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса, и то, как мототуризм поможет в развитии новых туристических программ, туристических мотомаршрутов. Участники представят более 50 существующих и перспективных проектов. Отдельной темой на форуме станет экология и защита окружающей среды.

На форуме представят фотовыставку финалистов конкурса "Россия – самая прекрасная страна" и презентуют уникальный 3D-фильм от Русского географического общества.

Фото: pexels