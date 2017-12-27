Полиция Петербурга завела дело на владельца контрафактного алкоголя, а также задержала его сообщницу за взятку

В Петербурге женщина добавила себе срок за реализацию контрафактного алкоголя, попытавшись дать взятку прокурору.

Правоохранительные органы Петербурга изъяли контрафактную алкогольную продукцию, а заодно предотвратили дачу взятки сотруднику прокуратуры.

Сообщается, что полиция провела обыски в нескольких помещениях по улице Салова. Об этом рассказали представители пресс-службы Главка по региону. В ходе мероприятий в промзоне обнаружен нелицензированный алкоголь на продажу: водка и портвейн.

Выяснилось, что изготовлением фальсифицированного товара занимались трое мигрантов из СНГ. Затем продукция реализовывалась в оптовом виде. Оперативникам удалось предотвратить реализацию 2,5 тысяч коробок с 56 тысячами бутылок алкоголя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что женщина, причастная к данному делу, попыталась дать взятку одному из сотрудников городской прокуратуры. Преступница предложила 50 тысяч рублей за “бездействие” в расследовании. Однако, акт передачи суммы был зафиксирован Следственным комитетом. Сейчас женщину отпустили под подписку о невыезде.