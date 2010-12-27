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В центре Петербурга произошло ДТП с участием автобуса
Сегодня, 10:53
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nadiputintseva
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В центре Петербурга произошло ДТП с участием автобуса

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На Вознесенском внедорожник влетел в автобус. Есть пострадавшие.

 Очевидцы сообщают, что на пересечении Гражданской улицы и Вознесенского проспекта произошло ДТП с участием общественного транспорта.  Столкнулись городской автобус и внедорожник Hyundai.

В Петербурге произошло ДТП с участием автобуса

По предварительной версии виновником аварии считают автобус, который мчался по выделенной полосе. Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия есть пострадавшие. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что автобус ехал по главной полосе, а иномарка выскочила с второстепенной.

В Петербурге произошло ДТП с участием автобуса

Скорая помощь и сотрудники ГИБДД уже прибыли на место ДТП. Столкнувшиеся перекрыли большой промежуток дороги, движение плотное. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дорожные новости спб , дтп , новости спб , происшествия в петербурге
Категории: Происшествия ДТП Новости СПб

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