В центре Петербурга произошло ДТП с участием автобуса

На Вознесенском внедорожник влетел в автобус. Есть пострадавшие.

Очевидцы сообщают, что на пересечении Гражданской улицы и Вознесенского проспекта произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись городской автобус и внедорожник Hyundai.

По предварительной версии виновником аварии считают автобус, который мчался по выделенной полосе. Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия есть пострадавшие. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что автобус ехал по главной полосе, а иномарка выскочила с второстепенной.

Скорая помощь и сотрудники ГИБДД уже прибыли на место ДТП. Столкнувшиеся перекрыли большой промежуток дороги, движение плотное.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург