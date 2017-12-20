В Петербурге вечером горел закрытый флигель Юсуповского дворца

По улице Декабристов вечером спасатели тушили пожар в историческом здании дворца Юсуповых.

В половину десятого вечера на территории Юсуповского дворца по улице Декабристов произошел пожар. Пострадавших нет.

Как сообщают представители пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу, звонок о возгорании одного из зданий поступил вечером 19 декабря. Пожарные прибыли на место происшествия в течение трех минут. Пламя охватило реконструируемое здание, в котором проводится капитальный ремонт.

Известно, что пострадало двухэтажное помещение. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось к десяти часам вечера. Над тушением работали 25 человек личного состава, семь единиц спецтехники и два водяных ствола.