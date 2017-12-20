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В Петербурге вечером горел закрытый флигель Юсуповского дворца

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По улице Декабристов вечером спасатели тушили пожар в историческом здании дворца Юсуповых.

В половину десятого вечера на территории Юсуповского дворца по улице Декабристов произошел пожар. Пострадавших нет. 
 
Как сообщают представители пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу, звонок о возгорании одного из зданий поступил вечером 19 декабря. Пожарные прибыли на место происшествия в течение трех минут. Пламя охватило реконструируемое здание, в котором проводится капитальный ремонт. 
 
Известно, что пострадало двухэтажное помещение. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось к десяти часам вечера. Над тушением работали 25 человек личного состава, семь единиц спецтехники и два водяных ствола.
Теги: адмиралтейский район , пожар , улица декабристов , флигель , юсуповский дворец
Категории: Новости СПб

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