В Петербурге проходит полумарафон "Забег.РФ": перекрыты центральные улицы

Всероссийская акция добралась и до Санкт-Петербурга.

Сегодня утром 19 мая в Петербурге стартовал всероссийский полумарафон "Забег.РФ". В 9 утра несколько тысяч участников вышли на забег по дистанциям в два, пять, десять и двадцать один километр. Акция стартовала в то же время, что и в других регионах России: организаторы полумарафона решили, что таким образом "бег объединит страну".

Спортивная акция отразится на транспортных маршрутах города. С 9 утра до 13.30 будут перекрыты центральные улицы, проспекты, мосты и набережные. Подробный график перекрытий опубликован на сайте КРТИ. Улицы будут закрываться поочередно: первыми закрывали Адмиралтейский пр., Конногвардейский бульвар, Сенатская пл. Затем перекрытия коснулись Кронверкской, Английской и Адмиралтейской набережных, Дворцового и Благовещенского моста, а также сосоедних улиц. До 12.30 закрыт Троицкий мост, все время забега закрыта Смольная набережная и соседние улицы.

Такая широкая площадь перекрытий связана с "мультиформатностью" забега. Для спортсменов-любителей разного уровня подготовки организованы дистанции разной продолжительности и сложности. Самые юные спортсмены побегут от Дворцовой до Адмиралтейства и обратно. Взрослым предложат дистанции по Благовещенскому мосту и стрелке Васильевского острова до Тучкова моста, а самым выносливым отлетам достанется маршрут от Дворцовой до Смольного и обратно. Общий старт объединил всех участников на Дворцовой площади.

Фото: PIxabay.com