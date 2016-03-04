В Петербурге проходит музыкальный фестиваль "Петербургские вечера"

29 и 30 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж" проходит музыкальный фестиваль "Петербургские вечера"

В Санкт-Петербурге в Центральном выставочном зале "Манеж" на Исаакиевской площади, 1 с 29 по 30 декабря проходит уникальная серия Променадных концертов объединенных общим названием "Петербургские вечера".

Променадные концерты - это прогулки под музыку Россини, Моцарта, Чайковского и Вивальди. Также в программе: советские песни, джазовые и пластические импровизации, выставки, мэппинг, инсталляции, танцевальный модерн.

Автор проекта – камерный оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга» зарекся положить начало собственной традиции.

У фестиваля необычный формат. Во-первых, в отличие от большинства культурных событий зимнего сезона, он общедоступный. Все что нужно для посещения концертов – это время и желание посетить фестиваль, вход – свободный. Во-вторых, музыку совсем не обязательно слушать сидя. Кроме традиционной рассадки «как в филармонии», организаторы предлагают публике свободно перемещаться по залу, наслаждаться игрой музыкантов в удобном для них месте, одновременно осматривать выставленные в зале картины и фотографии и наблюдать за выступлениями артистов других жанров.

Формат променад-концерта прекрасно подойдет не только меломанам, но и неподготовленной публике, которая не привыкла к «правилам игры», установленным в концертных залах, но наверняка войдет во вкус, слушая музыку без филармонических строгостей. Публика сможет свободно перемещаться между несколькими сценами. Войти в зал, или покинуть его можно в любой момент, за исключением последнего выступления каждого из двух вечеров.

Выступления артистов будут проходить без перерыва, с 19.00 до 22.00 29 и 30 декабря.

Видео: Piter.tv