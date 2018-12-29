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В Петербурге проходит молодежная акция "900 дней и ночей"

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В Петербурге вспоминают жертв блокады Ленинграда.

В воскресенье, 27 января во дворе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга воссоздали атмосферу блокадного Ленинграда: на площади выставили единицы техники военных лет, артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. Акция получила название "900 дней и ночей".

Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео с места событий.

Отметим, что Капелла подготовила музыкально-литературную программу в рамках празднования 75-летия со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Видео: Piter.tv 

Теги: 900 дней и ночей, блокада ленинграда, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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