В Петербурге проходит молодежная акция "900 дней и ночей"

В Петербурге вспоминают жертв блокады Ленинграда.

В воскресенье, 27 января во дворе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга воссоздали атмосферу блокадного Ленинграда: на площади выставили единицы техники военных лет, артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. Акция получила название "900 дней и ночей".

Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео с места событий.

Отметим, что Капелла подготовила музыкально-литературную программу в рамках празднования 75-летия со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Видео: Piter.tv