В Петербурге проходит международная матчевая встреча по боксу

В соревнованиях участвуют спортсмены до 18 лет.

Вторая международная встреча по боксу с 3 по 6 июля проходит в петербургском центральном зале бокса (Владимирский просп., 19). Помимо команды из Петербурга, в ней принимают участие сборные из России, Узбекистана и Кубы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

Матчи приурочены к международному дню бокса. Его отмечают 22 июля. В соревнованиях участвуют спортсмены до 18 лет. Среди них – победители национальных первенств и международных турниров. Команды встречаются между собой, чемпионом станет та, чьи спортсмены одержат больше побед.

В среду, 3 июля сборная России выиграла 7 боев и потерпела два поражения с командой из Узбекистана. Петербуржцы встречались со сборной Кубы и закончили бой со счетом 5:2 в пользу гостей.

В четверг, в 16:00 начнутся бои Россия – Петербург и Куба – Узбекистан. Вход свободный.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Рамзан Кадыров сообщил об открытии в Петербурге филиала чеченского клуба "Ахмат".

Фото: Pixabay