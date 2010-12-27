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В Петербурге проходит мероприятие "Нетрезвый водитель"
Сегодня, 14:39
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Shdaria
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В Петербурге проходит мероприятие "Нетрезвый водитель"

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В Санкт-Петербурге в течение двух дней будут проверять водителей на трезвость.

В Санкт-Петербурге 21 и 22 октября 2017 года в  целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП по вине водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, на территории Ленинградской области запланировано проведение профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель". 

Отметим,что управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии любого вида опьянения, является одним из основных видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.

 

Теги: мвд , нетрезвый водитель , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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