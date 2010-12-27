В Петербурге проходит мероприятие "Нетрезвый водитель"

В Санкт-Петербурге в течение двух дней будут проверять водителей на трезвость.

В Санкт-Петербурге 21 и 22 октября 2017 года в целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП по вине водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, на территории Ленинградской области запланировано проведение профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель".

Отметим,что управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии любого вида опьянения, является одним из основных видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.