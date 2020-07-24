В Петербурге продолжается строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн"

Каждую неделю у медучреждения появляется по одному новому этажу.

В Петербурге продолжается возведение монолитного каркаса лечебно-диагностического корпуса "Госпиталя для ветеранов войн" на Народной улице. В настоящий момент на объекте ведутся работы по заливке бетоном второго этажа здания. На строительной площадке строго следят за качеством материалов и прочности железобетонных конструкций.

Строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн" ведется в соответствии с графиком. Каждую неделю у здания появляется по этажу.

Все соответствует технологии. За счет количества механизации, количества людей набраны соответствующие темпы, чтобы уложиться в срок. Евгений Попков, заместитель генерального директора ООО "Лентехстрой"

После завершения монолитных работ на третьем этаже начнется устройство фасадных сооружений. Планируемый срок начала работ – 1 августа. Они будут длиться в течение двух месяцев.

Для справки: новый корпус "Госпиталя для ветеранов войн" представляет собой высокотехнологичный стационар, рассчитанный на 302 койки. В 5-этажном медучреждении разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии. В случае необходимости корпус быстро смогут перепрофилировать для инфекционных больных.

Видео: Piter.TV