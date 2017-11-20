Петербуржцам напомнили о продолжающемся ремонте на 2-ом Елагином мосте

Посетители фестиваля тюльпанов смогут воспользоваться 3-им Елагиным мостом для входа в ЦПКиО им. С.М. Кирова.

Петербуржцам и гостям города напомнили о продолжающемся ремонте на 2-ом Елагином мосте. Посетителям фестиваля тюльпанов, который состоится 19-20 мая, посоветовали воспользоваться 3-им Елагиным мостом для входа в парк ЦПКиО им. С.М. Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Представители ведомства отметили, что на 3-й Елагин мост можно пройти со стороны станции метро "Старая деревня". Кроме того, для посетителей парка будет доступен 1-ый мост со стороны Каменного острова.

Ранее мы писали, что тюльпаны, высаженные к фестивалю на Елагином острове, распустились раньше времени из-за жаркой погоды.

Фото: mostotrest-spb.ru