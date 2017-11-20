Тюльпаны на Елагином острове не дождались начала фестиваля

В среднем, тюльпаны цветут от 7 до 10 дней

Тюльпаны, высаженные к фестивалю на Елагином острове, уже распустились, сообщают в ЦПКиО им. С.М. Кирова.

Из-за рекордной жары на Елагином острове тюльпаны распустились за неделю до открытия Фестиваля тюльпанов. Мы надеемся всегда, что они раскроются к той дате, которую мы выбираем для открытия фестиваля тюльпанов. В этом году все очень волновались, так как у нас была затяжная зима, переживали при подготовке фестиваля, что тюльпаны не успеют взойти вовремя, потому что они высаживаются еще с осени. Пресс-служба парка

В среднем, тюльпаны цветут от 7 до 10 дней. Предсказать, какие отцветут первыми, сложно, так как многие сорта были не представлены в прошлом году. В 2018 высадили 160 тысяч луковиц 130 сортов, включая Queen of Night, самый темный цветок. Чтобы получить такой оттенок, селекционеры потратили около 400 тысяч долларов.

Впрочем, гости фестиваля, помимо самих тюльпанов, смогут посмотреть на променад-концерт, сцены из балетов сезонов Дягилева и на галерею живых скульптур.

Фото: Фестиваль тюльпанов/ Вконтакте