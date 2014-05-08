В Петербурге продлят запрет на запуск дронов до конца 2026 года

Губернатор подписывает документ который ограничит полёты беспилотников.

В Санкт-Петербурге планируется продление действующего запрета на использование беспилотных летательных аппаратов. Текущая версия постановления действует до 31 декабря 2025 года. Согласно подготовленному документу губернатора Александра Беглова, ограничения будут продолжены до конца 2026 года.

Контроль за соблюдением запрета будет осуществляться вице-губернаторами города Борисом Пиотровским, Кириллом Поляковым и Игорем Потапенко. Основная цель продления ограничений заключается в обеспечении безопасности воздушного пространства и предотвращении возможных нарушений, связанных с использованием дронов в черте города.

Документ опубликован на странице антикоррупционной экспертизы Смольного и ожидает официального подписания. После вступления постановления в силу все ограничения на запуск беспилотников сохранятся до конца 2026 года.

Фото: pxhere.com