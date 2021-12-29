В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий

По данным Росгидрометцентра, его продлили минимум до 2:00.

Стало известно 16 февраля, что в Петербурге продлили "желтый уровень" опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Повышенный уровень опасности, по данным Росгидрометцентра, продлили минимум до 2:00 из-за сильных порывов ветра, которые достигают до 15 м/с. Отмечается, что на улицах города будут гололедно-изморозевые отложения и налипание мокрого снега на поверхности.

Ранее в Ленобласти 17 февраля ожидается +5 градусов. Ночью на востоке местами пройдут небольшой снег и дождь.

Фото: Piter.tv