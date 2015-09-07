В Петербурге продлили арест серийному маньяку

Определяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Северной столице продлили арест серийному маньяку, который насиловал женщин в разных городах России. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.

Мужчину задержали 16 июня текущего года на территории Свердловской области. Правоохранители установили его причастность как минимум к трём эпизодам. Речь идёт о нападениях на женщин в Петербурге, Самаре и Владимире. С августа по октябрь 2016 года его жертвами стали три девушки. Самой младшей было 17 лет.

В настоящий момент, определяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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