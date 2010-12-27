Суд продлил срок ареста петербургского главаря террористов

В Петербурге продолжается расследование дела в отношении предполагаемого лидара ИГ.

В Октябрьском районном суде продлили арест Фарходу Назарову, подозреваемому лидеру группировки ИГИЛ (запрещенной в России организации). Об этом сообщили представители объединенных судов по региону.

Известно, что обвиняемый не признал свою вину. Мужчина такое был против продления меры изоляции. Согласно постановлению, новый срок заключения продлится до 12 февраля 2018 года.

Напомним, что жителя Петербурга обвиняют в содействии террористическим действиям. Отметим, что Фархода взяли под арест в октябре в квартире города Кингисепп. В помещении оперативники обнаружили оружие, литературу ислама, несколько средств сотовой связи и сим-карты.